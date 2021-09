Premium Het beste van De Telegraaf

Liander gooit stroomnetwerk op slot voor nieuwe grootverbruikers in half Noord-Holland

Door Bart Vuijk Kopieer naar clipboard

Kabelrollen liggen te wachten tot ze onder de grond worden gelegd. Ⓒ Dik-Jan Prins

Alkmaar - Het elektriciteitsnetwerk van Liander in een groot deel van Noord-Holland is vol. Het netwerk in dat gebied gaat daarom vanaf vandaag voor vier jaar op slot, meldt netbeheerder Liander.