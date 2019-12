Meisje (17) crasht gestolen vliegtuig

Het meisje klom rond half acht ’s ochtends lokale tijd over het hek van het vliegveld en verschafte zichzelf toegang tot een King Air 200, een vliegtuig ongeveer zo groot als een privéjet.

Volgens NBC News lukte het de tiener om één motor te starten. Het vliegtuig kwam daardoor in beweging, maar ging niet de lucht in. Het voertuig reed uiteindelijk door een hek heen en kwam tegen een gebouw tot stilstand.

Het meisje raakte wonder boven wonder niet gewond. Het vliegtuig raakte zwaar beschadigd. Wat haar bezielde, is nog onduidelijk. De politie trof haar aan in de stoel van de piloot met de headset nog op. Ze was gedesoriënteerd en werkte niet mee, aldus een woordvoerder.

Het meisje wordt aangeklaagd voor diefstal.