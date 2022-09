Man (38) opgepakt na mishandeling agent bij horecazaak Leeuwarden

Binnenland

Politie arresteert 47-jarige man wegens dood vrouw in Haarlem

De man die zaterdag is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Haarlem is een 47-jarige inwoner van die stad. De politie meldt dat het slachtoffer 79 jaar oud was. Ze is om het leven gekomen door geweld.