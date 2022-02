Premium Het beste van De Telegraaf

De val van de ’narcopresident’: wordt wraak van gevluchte agent hem fataal?

Door Peter Mijlemans

Oud-president Juan Orlando Hernandez (midden, blauw mondkapje) wordt na zijn arrestatie aan de pers tentoongesteld. Ⓒ via REUTERS

De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernández wacht in een zwaarbewaakte cel in hoofdstad Tegucigalpa op zijn uitlevering naar de Verenigde Staten. Hij wordt aangeklaagd voor actieve samenwerking met drugsmaffia die honderden tonnen cocaïne naar de VS smokkelde. De ex-president werd opgepakt door een politieman die hij eerder het land had uitgejaagd. Hernández riskeert zijn mogelijke uitlevering door een wet die hij zelf in stemming bracht, om te tonen dat hij een vuist durfde te maken tegen de drugmaffia.