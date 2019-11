Nederlandse skiërs omgekomen door lawine in Tirol

Een man van 54 jaar wist de lawine nog maar net te ontwijken en heeft het overleefd, bevestigt ski-expert Bert Romani van het Nederlandse Snow Safety Center, die toevallig ook in het populaire skioord Solden is voor de start van het wintersportseizoen.

De twee omgekomen Nederlanders werden pas na meer dan een uur teruggevonden door vijftien redders en honden. Ze hadden een nooduitrusting, zoals piepers en airbags, maar alle hulp kwam te laat.

Avonturiers

Het waren zogeheten ’freeriders’, ervaren skiërs en boarders die bij voorkeur in de maagdelijke sneeuw buiten de piste gaan, maar gek genoeg toch vaak teveel risico nemen voor de ’kick’.

Ze waren volgens Romani zaterdag rond het middaguur een zeer steile wand op zo’n 2.800 meter hoogte afgegaan. „Er was vrijdag al serieus gewaarschuwd door de lokale bergdienst dat het lawinegevaar groot was door veel verse sneeuw boven 2.000 meter en harde wind. Dat kan fataal uitpakken, zeker als de sneeuwlaag nog te onstabiel is”, weet hij.

Dat kan volgens een woordvoerder van de Oostenrijkse reddingswerkers ook door de belasting van één skiër of boarder al verkeerd aflopen, als ze zich buiten de gecontroleerde piste begeven. De tientallen Nederlandse wintersporters die in Ötztal de start van de wintersport bijwonen, zijn geschokt door de vroege sneeuwdoden.

Zoekactie

Er kwam onmiddellijk een zoektocht naar de verdwenen Nederlanders op gang, waarbij ook een helikopter werd ingezet. Ze lagen volgens de zegsman echter te diep onder de sneeuw om op tijd gered te kunnen worden. Ze waren gestikt.

„Op die plek hoor je nu echt niet te zijn”, hoor je een Nederlandse wintersporter in een filmpje op social media roepen. Hij was met vele anderen ooggetuige van het drama. Waarom mensen dat dan toch doen, blijft volgens Romani soms het grote mysterie van de wintersport.

„Wij roepen altijd op om extra voorzichtig te zijn en goed te luisteren naar plaatselijke adviezen. Maar dat is voor deze mensen helaas te laat. Wat een ellende, terwijl het skiseizoen in feite nog moet beginnen”, meent hij.

