’Twee Nederlandse skiërs omgekomen door lawine in Tirol’

Hulpdiensten konden de twee snel lokaliseren, maar de redding kwam te laat. Een van de twee had nog wel zijn lawine-airbag weten te activeren, maar hij was toch gestikt onder de sneeuw. Het is volgens het Oostenrijkse persbureau APA het eerste fatale skiongeluk van dit seizoen.

De Tiroler lawinedienst had voor het weekend nog gewaarschuwd voor de risico's, met name in het hooggebergte.

