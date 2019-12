Grimmige sfeer bij onderzoek groepsverkrachtingen Den Bosch

Acht mannen (18-26 jaar) uit Den Bosch en Rosmalen zijn dinsdagochtend vroeg door de politie aangehouden in verband met drie groepsverkrachtingen. Daarbij zouden zij drie jonge slachtoffers hebben gedrogeerd om hen vervolgens ‘in weerloze toestand’ te misbruiken. Geweld werd niet geschuwd.

De zaak kwam begin dit jaar aan het licht toen drie tienermeiden uit Den Bosch melding deden van verkrachting. Onder meer via sociale media kwamen ze met het achttal in contact. Het misbruik vond daarna plaats bij een autogaragebedrijf in Den Bosch. Forensisch rechercheurs deden daar in april van dit jaar sporenonderzoek.

Ⓒ FPMB / Bart Meesters

De politie is dinsdag tot in de middag bezig met doorzoekingen van woningen van de aangehouden mannen. Een van de locaties waar de politie vanochtend vroeg is binnengevallen is een pand bij een autogaragebedrijf aan de Orthen in Den Bosch.

De politie nam er onder meer auto’s in beslag in verband met mogelijke schadevergoedingen aan de slachtoffers. Aan de zijkant van het gebouw ramden agenten in alle vroegte de deur eruit. Een raam vertoont veel inslagen, maar is nog intact.

Verkrachtingen

In een aangrenzend gebouw zouden de verkrachtingen hebben plaatsgevonden. Dit pand is door de gemeente voor een jaar gesloten, laat een ambtenaar van de gemeente Den Bosch ter plekke weten. Dit in verband met verstoring van de openbare orde vanuit een lokaal, legt hij uit. Een plakkaat met daarop de bekendmaking van de sluiting hangt aan een houten bord voor een van de ramen.

De sfeer was er vanochtend enige tijd tumultueus, toen meerdere bekenden van een opgepakte verdachte ter plaatse kwamen. De vader van een van de verdachten maande een journalist op dreigende toon weg te gaan. Zes agenten arriveerden rond kwart over elf om poolshoogte te nemen. Inmiddels is het rustig en drinken bekenden buiten in de kou een kop koffie.

Het rechercheteam dat zich over de zaak buigt heeft aanwijzingen dat meer meisjes slachtoffer zijn geworden van de groep mannen. ‘Daarover hebben ze tot nu toe gezwegen, bijvoorbeeld uit angst voor de jongens. Nu zij vastzitten, is de drempel zich te melden mogelijk lager’, laat de politie weten. In het politieonderzoek zijn vooralsnog naaktfoto’s en ander beeldmateriaal naar voren gekomen.

Het achttal mannen is vastgezet en zit in beperkingen. Dat wil zeggen dat zij alleen maar contact mogen hebben met hun advocaat.

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952 Of neem contact op met onze verslaggever Joris van Duin, via j.van.duin@telegraaf.nl.