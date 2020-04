Man bedolven onder ingestorte muur

Ⓒ AS Media

HEESWIJK-DINTHER - Een graafmachinist is zaterdag bekneld komen te zitten onder een ingestorte muur aan de Hoofdstraat in Heeswijk-Dinther. Medewerkers van de brandweer wisten het slachtoffer uiteindelijk te bevrijden. De man is met beenletsel naar het ziekenhuis vervoerd.