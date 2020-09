Polls: wie heeft het debat Trump vs. Biden écht gewonnen?

Allereerst blijkt dat de meeste kijkers het eens zijn met de analisten. Donald Trump bleef Joe Biden maar in de rede vallen, terwijl laatstgenoemde de stijl van Trump probeerde te imiteren door hem tweemaal ’clown’ te noemen, en ’Poetins puppy’. De twee gingen allebei ’low’.

Dat zag ook het publiek. 83% van de kijkers vond de toon ’negatief’. Ook mochten Amerikanen zich bij CBS News uitdrukken hoe ze zich voelden. 17% was ’geïnformeerd’, 31% ’geamuseerd’, terwijl de overgrote meerderheid koos voor ’geïrriteerd’.

Peiling

Dan de uitslag. Vlak voor het debat kwam nog een nieuwe Harvard CAPS-Harris-poll binnen, waaruit bleek dat het verschil kleiner wordt en de race spannender. Biden heeft nog steeds een voorsprong, zoals in alle peilingen, maar slechts nog met 47% tegenover 45% voor Trump. De rest zweeft. De zittende president is daarmee drie punten ingelopen ten opzichte van augustus, een beeld dat vergelijkbaar is met andere metingen.

Kortom: het debat is belangrijk. Op het eerste gezicht wijzen de meeste uitslagen naar een ruime overwinning voor Biden. Bij CBS News en YouGov is 38% beter gaan denken over de Democraat terwijl dat getal voor Trump lager ligt, en tegelijkertijd heeft de Republikeinse kandidaat meer kijkers die slechter over hem zijn gaan denken: 42% tegenover 32%.

CNN peilde zoals altijd ook. Voor het debat had Biden een kleine voorsprong van 56% en na het debat, jawel, van 60 procentpunten. Trump komt weg met 28 procent. Maar die cijfers doen toch wel de gedachten teruggaan naar vier jaar geleden. Ook in het verkiezingsjaar 2016 gingen de kandidaten verbaal de strijd aan, ook toen peilde CNN, en destijds waren 27% van de stemmen voor Trump terwijl de Democratische kandidaat Hillary Clinton, die later zou verliezen, maar liefst 62% kreeg toebedeeld.

Een kopie? Voorlopig wel. Daarbovenop komen nog andere interessante uitslagen. Het neutrale CSPAN viste op Twitter een grote overwinning voor Donald Trump op (55% om 28%) en, nog veel interessanter, de Spaanstalige zender Telemundo meldde na het debat in de uitzending dat Donald Trump 66% van de kijkers kon bekoren, en Biden net iets meer dan de helft daarvan. De ’Latino-stem’ kan in bepaalde staten bepalend worden.

De belangrijkste en grootste peilingen over de algehele verkiezingsrace zijn nog niet geactualiseerd omdat dat meer tijd kost voor de rekenmeesters. In oktober staan nog twee grote debatten gepland, voordat de Amerikanen op 3 november naar de stembus gaan of dan al via de post hebben gestemd.