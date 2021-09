Honderden varkens omgekomen door brand in stal in Mantinge

MANTINGE - Honderden varkens zijn vrijdag omgekomen door een brand in een stal in de Drentse plaats Mantinge. Om hoeveel dieren het precies gaat is niet duidelijk, maar eerder sprak de Veiligheidsregio Drenthe op Twitter over driehonderd varkens in die stal.