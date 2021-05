Acht doden bij grote schietpartij VS

De man begon te schieten bij de werkplaats voor treinen in de stad niet ver van San Francisco in de staat Californië. Over zijn motief is nog niets bekend. In lokale media wordt de man geïdentificeerd als Samuel Cassidy. De doden en gewonden waren allemaal medewerkers van het onderhoudsbedrijf.

Het Witte Huis reageerde al kort op de schietpartij. "We houden de situatie in de gaten. Het is duidelijk dat we te maken hebben met een epidemie van vuurwapengeweld."