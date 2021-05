’Meerdere doden’ bij grote schietpartij VS

De schietpartij vond plaats bij een vergadering van personeel om 07:00 uur ’s ochtends. Meer informatie kan de Santa Clara Sheriff nog niet geven.

Het transportknooppunt in de miljoenenstad, in het hart van Silicon Valley, bevat een treinstation, bussen en een shuttle-dienst. Wat de omstandigheden precies zijn en of de dader een werknemer is, kan de politie nog niet aangeven.

Volgens de burgemeester stond het huis van de schutter ook in brand. „Maar er was niemand thuis”, aldus Liccardo. „Er is een vreemde link tussen een brandstichting en een schietpartij.” De omgeving is ontruimd. Veel hulpdiensten zijn ter plaatse. De burgemeester wenst nabestaanden sterkte.