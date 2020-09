Russen leggen beslag op bezittingen oppositieleider Navalny

Het betekent onder meer dat Navalny zijn woning in de Russische hoofdstad niet kan verkopen of weggeven, aldus de woordvoerster van Navalny. De Russische politicus mocht eerder deze week het ziekenhuis in de Duitse hoofdstad Berlijn verlaten waar hij een maand geleden was opgenomen.

Navalny werd vorige maand erg ziek tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland. Hij mocht naar Duitsland om daar behandeld te worden. Onderzoekers stelden vast dat hij is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif. Westerse landen eisen opheldering van Moskou, maar het bewind van president Poetin ontkent elke betrokkenheid.