Verdachte mishandelen beveiliger teststraat GGD Roermond opgepakt

Binnenland

Auto gevonden in water Antwerpen tijdens zoektocht naar vermist Nederlands koppel

In het water van Lobroekdok in Antwerpen is donderdagmorgen een auto gevonden. Dat gebeurde tijdens een zoekactie van de Belgische politie naar een Nederlands koppel, dat al tien jaar in het Belgische Deurne woont. Het stel is sinds maandag vermist. De politie spreekt van een „onrustwekkende verdwij...