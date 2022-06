Ironisch: man die rapt over beroven geldautomaat gearresteerd voor beroven geldautomaat

Rapper Ladesion Riley werd maandag samen met zijn drie handlangers gearresteerd. Het viertal had een bankmedewerker een flinke hoeveelheid geld gestolen toen een bankmedewerker een geldautomaat wilde bijvullen. Het viertal wist te ontkomen, maar agenten ontdekten dat de boeven naar een motel waren gereden. Niet veel later konden agenten het viertal, bestaande uit drie mannen en een vrouw, worden aanhouden.

Rapper Riley treedt op onder de naam ’213 Jugg god’ en heeft meerdere muziekvideo’s op YouTube uitgebracht. Zijn nieuwste nummer heet „Make it Home.” In het nummer rapt Riley onder meer over het beroven van geldautomaten in verschillende staten en het hebben van duizenden dollars in de auto. Riley hoopt in zijn lied dat hij na zijn beroving thuiskomt zonder te worden tegengehouden door de politie. Dat is, helaas voor de rapper, dus niet gelukt.

Zijn lied wordt door agenten gedeeld, die flink de spot drijven met Riley. „Hoe ironisch”, schrijft de politie. „Als je een rapnummer maakt met de titel „Make It Home”, over het thuiskomen na het stelen van geld en dat je dan niet thuiskomt na het stelen van geld.”