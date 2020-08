Terrorisme in Nederland: Bezetting Indonesische ambassade 1970 was eerste daad

De gijzeling bij de Indonesische ambassade op 31 augustus 1970 is beëindigd. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Vijftig jaar terrorisme in Nederland. Het is een mijlpaal met een zwarte rand, maar daarom niet minder bijzonder. Het begon allemaal in 1970, met de bezetting van de Indonesische ambassade in Wassenaar.