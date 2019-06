151 keer levenslang voor couppoging Turkije

27 andere verdachten kregen straffen tot 20 jaar opgelegd en 33 werden vrijgesproken. Onder de veroordeelden zijn ex-luchtmachtchef Akin Öztürk en Mehmet Disli, de broer van de voormalige parlementariër Saban Disli, die sinds september de ambassadeur van Turkije in Nederland is.

Het proces was in 2017 begonnen in de Sincan-gevangenis van Ankara en was een van de grootste in verband met de poging tot een staatsgreep. De Turkse president Erdogan houdt de in Amerika woonachtige Fethullah Gülen nog altijd verantwoordelijk voor de couppoging. Moslimgeestelijke en -geleerde Gülen was ooit met zijn brede actieve aanhang een politieke bondgenoot van betekenis voor Erdogan, maar de twee kregen in 2013 ruzie. Erdogan zei toen al dat Gülen bezig was met zijn aanhang ’een staat in een staat’ te organiseren. Na de poging tot staatsgreep zijn tienduizenden mensen opgepakt dan wel ontslagen omdat ze tot ’de terroristische beweging’ van Gülen, de ’FETÖ’ zouden behoren.

Volgens Erdogan zijn er momenteel meer dan 30.000 verdachte Gülen-aanhangers in Turkse gevangenissen.