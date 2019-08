Doorbraak in behandeling Ebola

Met de nieuwe middelen overleeft naar verwachting 90 procent van de Ebola-geinfecteerden. Ⓒ REUTERS

Kaapstad - Ebola is niet langer een automatisch doodvonnis. Meer dan een jaar na het overlijden van de eerste ebola-patiënt in het noordoosten van de Congo is er eindelijk een doorbraak en wel in de vorm van een potentiële behandeling die de gemiddelde levenskans voor sommige patiënten verhoogt naar 90%.