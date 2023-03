’Schandalige roof’: bronzen oorlogsbeelden gestolen uit Gelders Airborne Museum

Het Aircrew Monument bij villa Hartenstein bestaat uit een kleine bal met daarop een grote adelaar van brons. De vogel is bij de poten van de bal afgezaagd. Het beeld stond op een hoge granieten sokkel. „Respectloos en laf. Ik heb er geen andere woorden voor”, laat burgemeester Agnes Schaap van de gemeente Renkum op sociale media weten. „Je blijft sowieso van andermans spullen af en zeker van kunstwerken. Maar herdenkingsmonumenten stelen die voor veel mensen een zo’n grote emotionele waarde hebben en die staan voor onze bevrijding en vrijheid, is een lage daad.”

Volgens directeur Weijers moeten de daders vooraf bestudeerd hebben hoe ze de bronzen vogel konden verwijderen. „Bij het politieonderzoek dat vanochtend meteen van start ging bleek ook dat onze bewakingscamera’s omgedraaid waren”, zegt hij. De Parachutist. een bekroonde sculptuur, is helemaal verdwenen. Van dat beeld staat nog een groter exemplaar in de hal van het stadhuis in Arnhem.

’Omgesmolten’

Weijers denkt dat het de dieven te doen is geweest om het brons. Andere beelden in Park Hartenstein rondom het museumgebouw zijn ongemoeid gelaten. Die zijn van steen of van glas-in-lood. Hij schat de waarde van de gestolen kunstwerken op zo’n 100.000 euro. „Ik vrees dat de beelden misschien al omgesmolten zijn. Maar ik hoop dat de dieven berouw krijgen als ze horen dat ze een monument voor gevallen piloten hebben meegenomen.” Het museum gaat op zoek naar mallen om de beelden opnieuw te kunnen gieten.