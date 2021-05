CDA-Kamerlid Omtzigt laat zich komende vier maanden vervangen

„Het herstel vergt helaas wat langer dan ik zelf hoopte”, meldt Omtzigt op Twitter. „Hoewel ik aangegeven had om echt rust nodig te hebben, lukt dat niet.” Het populaire CDA-Kamerlid, dat al langer oververmoeid thuis zit, refereert daarbij ook aan de vele debatten en formatiespeculaties die ook over hem gingen.

Omtzigt staat namelijk ondanks zijn afwezigheid de afgelopen maanden tijdens de formatie vol in de schijnwerpers aan het Binnenhof. Bijvoorbeeld tijdens ’verkennersgate’, toen verkenner Kajsa Ollongren bijvoorbeeld een notitie toonde waarin werd gerept over een ’functie elders’ voor het Kamerlid. VVD-leider Mark Rutte bleek het tijdens zijn gesprek met de verkenners over Omtzigt te hebben gehad, na dat ontkend te hebben. Het leidde tot een nachtelijk debat dat Rutte bijna de kop kostte.

Later doken ook nog notulen van de ministerraad op, waaruit bleek dat er tijdens de toeslagenaffaire in het kabinet werd gesproken over Omtzigt en andere kritische Kamerleden. Omdat de CDA’er zich voor de verkiezingen ook al kritisch had uitgelaten over Rutte, waren veel partijen benieuwd wat Omtzigts positie zou betekenen voor de regeerbereidheid van het CDA.

Het Kamerlid wijst daar ook naar in zijn bericht op Twitter. „Zowel een aantal plenaire Kamerdebatten die net iets teveel over mij gingen en niet over de zeer urgente problemen in Nederland, als ook een lange reeks artikelen, optredens en speculaties in media over mij gaven mij ook niet bepaald enige mate van rust.”

Omtzigt zegt zich graag in te willen zetten voor ’de oplossing van dwingende problemen in Nederland’, maar zegt dat alleen te kunnen als hij volledig hersteld is. Hij verwacht dat binnen 16 weken wel te kunnen zijn, maar een Kamerlid mag zich alleen voor die periode laten vervangen.

CDA-fractieleider Wopke Hoekstra en partijvoorzitter Marnix van Rij zeggen ’veel respect voor het besluit van Pieter’ te hebben. Hij wordt de komende maanden in de Kamer vervangen door Henri Bontenbal.