Bram Moszkowicz wil terugkeren als advocaat

Hij heeft een verzoek ingediend bij de Orde van Advocaten Midden-Nederland om weer op het tableau te worden bijgeschreven, zo bevestigt de Orde. Moszkowicz werd in 2012 daarvan geschrapt omdat hij onder andere contante betalingen van cliënten zou hebben verzwegen, en omdat zijn administratie onduidelijk was. Daarnaast hadden meerdere cliënten een klacht tegen de raadsman ingediend.

In 2013 handhaafde het Hof van Discipline in hoger beroep zijn schorsing, waarmee hij op dat moment formeel advocaat-af was. Wel bleef hij werkzaam in de juridische wereld, via optredens als expert in televisieprogramma’s en ook als adviseur bij het kantoor van de Hilversumse advocate Nienke Hogervorst.

Daarnaast was de 59-jarige Moszkowicz korte tijd politiek actief, als lijsttrekker van de inmiddels ter ziele gegane partij Voor Nederland (VNL), waar zijn beeltenis nog steeds op de website prijkt. Als zijn verzoek wordt ingewilligd, kan hij weer worden beëdigd en mag hij zijn geliefde vak opnieuw uitoefenen.