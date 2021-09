Komst windturbines verstoort stilte op rustoord

Premium Buitenland

Gregory rende op 9/11 voor zijn leven: ’Op de trap roken we de kerosine al’

Het uitzicht vanaf de 85e verdieping is adembenemend. Vanaf het bureau van Gregory Carafello kijk je over de wolkenkrabbers van Manhattan. Recht beneden is het 9/11 monument, op de plek waar de Twin Towers stonden. Daar was Carafello’s oude kantoor. Bij de aanslagen moest hij rennen voor zijn leven....