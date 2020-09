Rusland arresteert bekende ’nieuwe Jezus’

De Kerk van het Laatste Testament leefde in een afgelegen stuk land in Siberië. Hun leider Sergei Torop alias Vissarion, een voormalige politieagent, wordt ervan verdacht de gezondheid van zijn volgers in gevaar te hebben gebracht. Ook enkele andere leiders zijn opgepakt.

De Russische variant van de FBI laat dinsdag in een verklaring weten dat de religieuze groep psychologische druk uitvoerde en geld aftroggelde van volgers. Ook wordt gesproken over psychische schade.

Westerse documentairemakers zijn vaak op bezoek geweest. Zo legde Vissarion eens uit dat mannelijke homoseksualiteit het gevolg is van reïncarnatie van een man in een vrouwenlichaam, als straf voor een slecht vorig leven. De bewuste filmmaker vroeg nog of het niet andersom moest zijn, maar nee. Ook VICE ging langs bij Vissarion en portretteerde de ’leraar’ en de volgelingen, veelal ook buitenlanders. „Als mensen voelen dat hij kan helpen, en zij bidden hem aan, waarom niet?”, zei een volger.

Ook Tim Hofman was eens bij Vissarion op bezoek. Hij vroeg aan een volger: ’Als de leider u vraagt uw vrouw te verlaten, doet u dat dan?’ Het antwoord was zonder aarzeling ’ja’. Later zou Hofman Vissarion zelf interviewen.

Vissarion, een man met baard en lang, bruin haar, begon de religieuze groep in 1991. Hij zou de reïncarnatie van Jezus zijn.

Bij de operatie om de grote leider en ook andere leiders als Vadim Redkin en Vladimir Vedernikov te arresteren, waren onder meer de politie en de FSB betrokken, de opvolger van de KGB. Gemaskerde agenten met camouflagekleding leidden de kopstukken een bus in, blijkt uit videomateriaal. Hen zou 12 jaar cel boven het hoofd hangen. Een advocaat is niet direct bereikbaar.