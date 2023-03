Premium Het beste van De Telegraaf

Vijfde levensdelict binnen drie jaar door een vluchteling Asielzoeker die Veldzicht-therapeute doodstak, bracht eerder al twee mensen om leven

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Balkbrug - De Nigeriaanse asielzoeker die op 5 november 2022 in de kliniek Veldzicht in Balkbrug met een mes een slagveld aanrichtte onder het personeel, vermoordde eerder twee mensen in Nigeria en Libië. Na een zwerftocht door vijf landen kwam hij in 2017 aan in Nederland. Na meerdere misdrijven belandde hij in de kliniek. Dat melden goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf rond het onderzoek naar het steekdrama.