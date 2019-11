Opnieuw fatale blunder PI Vught

Eerder ging de PI in Vught de mist in met moordenaar Michael P. Ⓒ ANP XTRA

Den Haag - Voor de tweede keer in korte tijd blijkt een blunder van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught fatale gevolgen te hebben gehad. Eerder ging de instelling de mist in met moordenaar Michael P. Nu blijkt dat Philip O. zonder benodigde medicatie en behandeling op vrije voeten kwam, waarna hij Joost Wolters in juli 2017 neerstak in de Amsterdamse metro.