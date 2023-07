Premium Het beste van De Telegraaf

Gelatenheid en begrip bij campinggangers Bospop na afgelasting: ’Beter nu dan wanneer er paniek uitbreekt’

Door Ron Langenveld

Bezoeker verlaten het festivalterrein en de camping van Bospop waar de festivalzondag is afgelast in verband met het verwachte noodweer. Ⓒ ANP

Weert - Geen muziek en bier, maar inpakken en wegwezen. Dat was de harde realiteit voor de campinggasten op het Bospopfestival in Weert zondagmorgen. Desondanks overheerst gelatenheid en begrip over de afgelasting. „Wat doe je eraan?”