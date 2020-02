Nederlands stel op cruiseschip Diamond Princess ’ontsnapt’ aan infectie

De afgelopen dagen zat het stel enorm in spanning. De aantallen infecties liepen per dag dramatisch snel en hoog op. Van de 3700 passagiers zijn 542 mensen besmet; het hoogste infectiepercentage in de wereld op één plek van dik 15 procent. „We zaten wel in de rats hoor”, erkent de Nederlandse man.

Hij vervolgt: „In het begin dachten we nog: ’Och, even doorzetten’. Maar van de kapitein hoorden we via de intercom in onze hut elke dag oplopende infectiecijfers. Toen bekroop ons de angst: als één van ons twee nou positief getest wordt, dan moeten we uit elkaar. Dat willen we, naast mogelijk ziek worden van het virus, helemaal niet! We willen samen naar huis! De laatste nachten hebben we niet lekker meer geslapen.”

Wat een droomcruise moest worden, werd langzaam een horrortocht. Opgesloten in hun hut speelde het stel spelletjes, maakte het zelf de bedden op en deed het eigenhandig wasjes in de badkamer. De twee kregen het eten voor de deur neergezet en ze mochten sporadisch met mondkapje op even luchten. „Toen werden de Amerikanen opgehaald en werd het een stuk leger in de boot.” Hong Kong, Canada, Zuid-Korea hebben laten hun burgers op te halen na de quarantaine. „Nu horen we dat de Duitsers en Italianen ook worden opgehaald. Van het ministerie van buitenlandse zaken of de ambassade hebben wij daarover niets vernomen.”

Het stel gaat ervan uit dat de rederij woensdag ervoor zorgt dat er reispapieren richting Nederland klaar liggen. „We kijken uit naar ons vertrek.” Op het schip zitten nog drie Nederlanders. Een woordvoerder van het RIVM zegt niet te weten of deze andere drie ook negatief getest zijn. „We weten wel wie het zijn en hebben ze in beeld. Als deze mensen met de gezondheidsverklaring in ons land aankomen, neemt de GGD Kennemerland contact met ze op en wordt gekeken of er maatregelen genomen moeten worden.”