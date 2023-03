Drie jaar cel geëist tegen Sohaib L. voor gooien vuurwerkbom: ’Dacht dat het rookbom was’

Tegen de 24-jarige fanatieke Ajax-aanhanger Sohaib L. die dat letsel zou hebben veroorzaakt door een mortierbom in een afgesloten ruimte te smijten, eiste de officier van justitie woensdag in de rechtbank van Amsterdam een gevangenisstraf van drie jaar en vier maanden wegens zware mishandeling. De KNVB legde hem al een langdurig stadionverbod op.

Hij had niet de bedoeling om iemand pijn te doen, zei Sohaib L. „Het gebeurde in ’the heat of the moment’. Ik wilde de agenten alleen aan het schrikken maken.”

De officier van justitie fel: „Waarom? Omdat mensen zonder kaartje de wedstrijd wilden zien? In wat voor wereld leef je dan? Je blijft met je poten van agenten en eigen stewards af. Die mensen zijn niet tegen jou, ze zijn er voor jou. Het zijn geen Playmobilpoppetjes. Een afgeblazen been kan er niet in een volgend leven aangezet worden.”

’Ik dacht dat het een rookbom was’

Sohaib L. kreeg tijdens de entrada, het feest voor de wedstrijd, de mortierbom in handen geduwd, zei hij. „Ik dacht dat het een rookbom was.” Op beelden is te zien dat Sohaib L. met een grote groep zogenoemde ultra’s oprukt naar een deur vlakbij ingang zuid. Achter die deur die met veel geweld werd ingebeukt, bevonden zich stewards en ME’ers.

Met een onderhandse zwaai van zijn arm gooit Sohaib L. de ronde bol met de inmiddels aangestoken lange lont naar binnen. Er volgen twee doffe dreunen in de afgesloten ruimte. Op de beelden staan stewards en ME’ers met hun vingers in hun oren.

Vijf van de agenten hielden er tinnitus aan over: een aanhoudende harde piep in hun oren. „Elke dag, elk uur, elke minuut”, zei een van de ME’ers tijdens de zitting. „Ik slaap slecht en moet regelmatig aan mensen vragen: ’Wat zeg je?’ „ Of ook stewards en beveiligingspersoneel van Ajax schade opliepen is niet bekend. Zij durfden geen aangifte te doen.

Sohaib L. betuigde spijt. De officier twijfelt aan de oprechtheid van die spijt. Een week na het incident chatte de verdachte: „We zijn toch hooligans? We stampen alles kapot.” En vijf dagen na het gooien van de mortierbom gooide hij tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord een brandende fakkel naar beneden, die een fotograaf trof.

Chats

Volgens de officier wist de verdachte heel goed waarmee hij gooide. Op zijn telefoon werden chats aangetroffen die erop duiden dat hij in vuurwerk handelde. Ook in zogeheten shells. Sohaib L. zegt dat hij slechts een tussenpersoon was. En dat hij voor 15 maart nooit een mortierbom in handen hield.

Volgens advocaat Alexander Admiraal staat niet vast dat de agenten de gehoorschade opliepen als gevolg van de knallen van de mortierbom. Bij de ene agent past het gehoorverlies bij de leeftijd, en een andere agent had al een vorm van tinnitus voor dit incident. De zware mishandeling is volgens Admiraal niet bewezen en de eis vindt de advocaat veel te hoog. Hij vroeg om een straf gelijk aan het voorarrest, eventueel in combinatie met een werkstraf.