Epsteins beruchte buurman in de gevangenis is El Chapo

De vorige week opgepakte Epstein zit in cel nummer 4 van de zwaar beveiligde afdeling ’10 South’ van het Metropolitan Correctional Center in New York. Drugscrimineel Joaquin ’El Chapo’ Guzman zit drie deuren verderop, in cel nummer 1.

Het MCC wordt in de regel gebruikt voor tijdelijke opvang; afdeling 10 South telt slechts zes cellen en is voorbehouden aan wat wordt omschreven als de ’ergste van de ergste’ criminelen: verkrachters, terroristen en drugsbaronnen.

Advocaat Jeffrey Lichtman van de drugsbaron omschrijft de omstandigheden in 10 South als ’weerzinwekkend’: „’s Winters blazen ze rustig met de air conditioning naar binnen, hoewel het steenkoud is, je krijgt er geen tandenborstel of geen zeep als je binnenkomt en de muizen rennen door de cellen. Je zou niet geloven dat je in Amerika bent.”

De omstandigheden in 10 South staan in schril contrast met het leventje dat de beruchte gevangenen buiten de gevangenismuren leidden. Zowel Epstein als Guzman hadden over hun financiën bepaald niet te klagen. El Chapo verdiende naar verluidt miljarden aan de handel in drugs, Epstein maakte een fortuin met hedge funds.

Waarschijnlijk komen de cellen 1 en 4 binnenkort weer beschikbaar. De drugsbaron staat volgende week terecht, Epstein wacht 15 juli een hoorzitting.