Drumband verstandelijk beperkten beroofd van al zijn instrumenten

Dat meldt de drumband voor mensen met een verstandelijke beperking op facebook. De aanhanger stond geparkeerd langs de riviere het Spaarne. Piet van der Lubbe van Blij met Muziek heeft begrepen dat er geen verzekeringsgeld wordt uitbetaald.

De drumband heeft aanstaande vrijdag een optreden. Op de Facebookpagina van het Haarlems Dagblad laat de Damiate Band Haarlem weten dat het alles in het werk zal stellen om te zorgen dat het optreden van Blij met Muziek morgen door kan gaan. „Maar hoe diep triest is het. Voor deze mensen is het hun wekelijkse uitje om samen muziek te maken. Iets wat ze met hart en ziel doen. Laten we hopen dat alles ergens opduikt. Het is diep triest.”

Bij de stichting Blij met Muziek maken mensen met een verstandelijke beperking elke week muziek op slag- en blaasinstrumenten.