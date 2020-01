Mist blijft Eindhoven Airport teisteren: geen vliegverkeer

„De hele dag zijn hier nog geen vliegtuigen vertrokken of geland. Gelukkig is de dinsdag niet de drukste dag van de week.” Enkele toestellen die op weg waren naar Eindhoven zijn dinsdagochtend uitgeweken naar onder meer Keulen en Maastricht Aachen Airport. Wanneer de mist optrekt, is nog volkomen onduidelijk.

Eindhoven Airport is de laatste tijd vaak getroffen door mist. Ook maandag ontstonden daardoor urenlange vertragingen. Sinds november moest Eindhoven Airport een keer of zeven, acht voor korte of langere tijd dicht door hardnekkige mist. Begin deze maand moesten gestrande reizigers zelfs in hotels worden ondergebracht of de nacht doorbrengen op veldbedden. „Dat was uitzonderlijk”, aldus de woordvoerster. „Maar in deze tijd van het jaar komt mist hier nu eenmaal vaak voor.”

