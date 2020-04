Joodse kampoverlever Ab Schuster (83): ’Vader kwam vaak huilend thuis’

Ab Schuster overleefde als kind Bergen-Belsen. Met zijn ouders keerde hij terug in Nederland, waar hem al heel snel duidelijk werd dat niemand op hen zat te wachten. Ⓒ Rene Bouwman

Volgende week 75 jaar geleden kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Heel Nederland had naar dit moment toegeleefd. Na de eerste euforie moest iedereen zijn leven weer oppakken. Hoe was dat en op wat voor manier bleef het oorlogsverleden een rol spelen in het bestaan? Vandaag: kampoverlevende Ab Schuster (83) en Melcher de Wind (58), zoon van Eddy de Wind die terugkwam uit Auschwitz.