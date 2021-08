Premium Het beste van De Telegraaf

OM eist 7 jaar in zedenzaak tegen dansleraar ’A. is berekenend te werk gegaan’

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

Verdachte Khalid A. in de rechtbank met zijn advocaat en op de achtergrond de officier van justitie. Ⓒ Illustratie Petra Urban

GRONINGEN - Slachtoffers in de Groningse zedenzaak lieten donderdag in aangrijpende verklaringen weten dat hun leven nog altijd op z’n kop staat. Ook na jaren zijn ze soms nog in therapie, zijn ze getergd en vol twijfel. Ze twijfelen zelfs aan zichzelf. Behandelaars en naasten proberen de vrouwen met volle inzet te helpen.