Veel meer mobiele data verwerkt voor nieuwjaarswensen

DEN HAAG - Het mobiele datagebruik door klanten van KPN en Vodafone is tijdens deze oudejaarsnacht fors toegenomen in vergelijking met oud en nieuw vorig jaar. Het mobiele netwerk van KPN verwerkte ruim 196 terabyte aan nieuwjaarswensen. Dat is een nieuw record, meldt het telecombedrijf.Tijdens oud en nieuw 2018-2019 verwerkte het KPN-netwerk 176 terabytes.