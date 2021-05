Drinkende drugsdealer (23) gepakt na argwaan bij agenten

De politie besloot de 23-jarige en nog een andere man staande te houden, omdat ze in Lemmer met een geopend bierblikje fietsten op een locatie waar dit niet is toegestaan.

De 23-jarige gedroeg zich zenuwachtig tijdens de controle, wat argwaan wekte bij de agenten. Op de vraag of hij verboden goederen bij zich had, overhandigde de man een gripzakje met drugs. Tijdens de fouillering van de verdachte vonden de agenten nog meer verpakkingen met vermoedelijk harddrugs. Deze zijn in beslag genomen.

Toen bleek dat de politie vermoedelijk te maken had met een drugsdealer is direct ook zijn woning doorzocht. In de woning vond de politie een handelshoeveelheid harddrugs. Het onderzoek is nog in volle gang, de man zit vast.