Gewonde man loopt weg uit ziekenhuis en overlijdt op oprit woning

Door hulpverleners werd nog geprobeerd de man te reanimeren, maar hij is uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen. Ⓒ AS Media

HELMOND - Op de oprit voor een woning in Helmond is afgelopen nacht een dode man gevonden. Het slachtoffer was eerder op de avond met zware verwondingen en in verwarde toestand weggelopen uit het ziekenhuis in de Brabantse stad.