Bruins baalt van schimmige medicijnafspraken

In verreweg de meeste gevallen worden ziekenhuismedicijnen geruisloos toegelaten tot het basispakket. Ⓒ ANP

Den Haag - Tandenknarsend viert minister Bruno Bruins (Medische Zorg) de onderhandeling met farmaceuten over de toelating van twee nieuwe middelen in het basispakket. Het is mooi voor de patiënt, maar van de ondoorzichtige prijsbepaling van medicijnen zouden we eigenlijk af moeten, vindt hij.