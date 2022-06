Nederland mag controleren op ’asielhoppers’ en mensen terugsturen

De EU-migratieministers hebben vrijdag in Luxemburg een akkoord bereikt over een aanpassing van de Schengen-regels. Voortaan is migratie binnen Europa een geldige reden om met een buurland gezamenlijke grenscontroles instellen. Vanwege de open grenzen moeten EU-landen wel eerst toestemming vragen aan Brussel. Voorheen was ’secundaire migratie’ geen geldige reden.

Het landenblok heeft verder afgesproken dat buitengrenzen nagenoeg hermetisch moeten worden afgesloten zodra een vijandige staat bewust migranten de grens over jaagt, zoals afgelopen zomer gebeurde door Wit-Rusland.

Ondanks hoopvolle verwachtingen hebben de migratieministers geen akkoord bereikt over het Europees migratiepact. Het dossier zit al bijna twee jaar muurvast.

„Er zijn belangrijke stappen gezet”, stelt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). „Maar het gevoelige punt zit op de herverdeling van migranten die in Zuid-Europa aankomen.”

EU-voorzitter Frankrijk hoopt voor het einde van de maand een doorbraak te forceren. Er ligt een voorstel om voor een periode van een jaar een ’solidariteitsmechanisme’ in te zetten voor herverdeling van 10.000 migranten. De deelname zou vrijwillig zijn. Landen die geen migranten willen overnemen, kunnen op een andere manier helpen, bijvoorbeeld door geld te geven of migratiespecialisten te leveren.

Vijf lidstaten hebben aangeboden om migranten over te nemen. Vanwege de overvolle opvangcentra wil Nederland dat niet doen. Een ander onderdeel van het pakket is betere registratie, screening en het handhaven van de Dublin-afspraken. „Dat is voor ons het belangrijkste”, zegt Van der Burg. „Veel mensen komen niet op Schiphol binnen, maar via Zuid-Europa. Het is belangrijk om bij aankomst goed te registreren. Dan kunnen we zien dat iemand in Italië of Griekenland is geregistreerd en dat ze daar in de asielprocedure moeten.” Betere screening,