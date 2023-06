Flinke bosbrand langs A28 op de Veluwe

Meerdere brandweerkorpsen zijn opgeroepen om de brand te blussen. Ⓒ News United

WEZEP - Op het noordelijke deel van de Veluwe woedt een grote bosbrand tussen Oldebroek en Wezep. Hoe groot de brand precies is, is niet duidelijk. Via sociale media worden meldingen gedaan van een brandlucht. De brandweer is massaal uitgerukt.