Lichte toename coronapatiënten in ziekenhuizen, reproductiegetal boven 1

Op de intensive cares liggen nu 230 patiënten die ernstig ziek zijn geworden door het virus, 6 meer dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen worden 461 coronapatiënten verzorgd, een stijging van 7 ten opzichte van maandag.

Het aantal nieuwe opnames op verpleegafdelingen schommelt al de hele maand tussen de 50 en de 90. In het afgelopen etmaal kwamen er 69 nieuwe mensen binnen die het virus hadden opgelopen. Op de ic’s waren 20 nieuwe opnames. Zo’n aantal kwam de afgelopen weken ook herhaaldelijk voor.

Reproductiegetal boven de 1

Het aantal nieuwe coronagevallen is weer gestegen, na een paar weken van daling. In de afgelopen week zijn 17.315 positieve tests geregistreerd. Dat is 4,5 procent meer dan de week ervoor. Toen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 16.564 meldingen.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, stijgt ook licht. Het cijfer is voor het eerst in ongeveer een maand boven de 1 gekomen. Het staat nu op 1,01, terwijl het op vrijdag 0,97 was. Bij een getal van rond de 1 is de uitbraak stabiel. Hoe verder het getal erboven komt, hoe sneller het aantal besmettingen toeneemt. Als het getal onder de 1 komt, kan de uitbraak langzaam doven doordat het virus dan steeds meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten.

Het reproductiegetal gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn. Het cijfer van 1,01 gaat over de situatie op 9 augustus. De laatste keer dat het getal boven de 1 zat, was op 10 juli.

Het aantal sterfgevallen veranderde vrijwel niet. Het RIVM kreeg 48 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden, tegen 42 een week eerder en 46 in de week daarvoor. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, kan het een tijdje duren voordat dit is geregistreerd, dus het wil niet zeggen dat al deze 48 mensen in de afgelopen week zijn overleden. Bij de overleden personen gaat het vooral om mensen van 80 jaar en ouder.

Vier op de vijf positief geteste mensen zijn besmet geraakt door een huisgenoot, doordat ze bezoek kregen van iemand die het virus onder de leden had, of doordat ze zelf bij een besmette persoon op bezoek gingen. Een op de tien mensen is op vakantie aangestoken. Van hen was Turkije de belangrijkste vakantiebestemming (17,9 procent), gevolgd door Spanje (12,9 procent), Frankrijk (11,8 procent) en Marokko (10 procent).

De meeste mensen bij wie het coronavirus wordt vastgesteld, zijn niet gevaccineerd. In de laatste zes weken zijn 368.000 mensen positief getest. Van ruim 305.000 mensen is bekend of ze gevaccineerd zijn. Twee op de drie waren niet ingeënt, 18 procent deels en 16 procent helemaal.

Weer ongeveer 2500 nieuwe coronagevallen

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2504 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het is de vijfde keer in zes dagen dat er ongeveer 2500 positieve tests in een etmaal waren.

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.315 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt gemiddeld neer op zo'n 2474 nieuwe gevallen per dag. Dit is het hoogste niveau in twee weken tijd.

Amsterdam telde, zoals gebruikelijk, de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kregen 226 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Rotterdam registreerde 107 positieve tests en Den Haag 95. Daarna volgen Utrecht (57) en Almere (51). In 56 gemeenten bleek geen enkele inwoner besmet te zijn. Dat is het hoogste aantal in zo'n twee weken tijd.

Het aantal sterfgevallen steeg met 11. Dat is het hoogste aantal in drie weken. Het gaat om twee mensen uit de gemeente Gooise Meren en verder om inwoners van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Leiden, Amersfoort, Katwijk, Middelburg en Laren.

Het is gebruikelijk dat er op dinsdagen meer sterfgevallen worden geregistreerd dan op andere dagen. Wanneer een coronapatiënt in het weekeinde of vlak ervoor overlijdt, wordt dit vaak op maandag doorgegeven. In de afgelopen zeven dagen zijn 48 sterfgevallen gemeld, gemiddeld bijna zeven per dag, en ook dat is het hoogste niveau in zo'n twee weken tijd.