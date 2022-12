Elite-eenheid politie houdt twee mannen aan op verdenking van terrorisme

Dat melden bronnen rondom het lopende onderzoek van de dienst landelijke recherche. Een politiewoordvoerder bevestigt de aanhoudingen en zegt dat het onderzoek zich toespitst op Limburg maar wil inhoudelijk niets zeggen over de verdenkingen. De Dienst Speciale Interventies, de eenheid die in actie komt bij terreurdreiging en aanhouding van vuurwapengevaarlijke personen, heeft bij de inval rond 22.00 uur, geweld gebruikt. Buurtbewoners hebben zeker vier luide knallen gehoord. De politie geeft aan dat middelen gebruikt zijn om binnen te breken of om verdachten te desoriënteren. Getuigen zeggen dat er ook geschoten is.

Broers

De gearresteerde mannen zouden broers zijn van elkaar, naar verluidt twintigers van Syrische afkomst. Buurtbewoners zeggen door zwaarbewapende politie bevolen te zijn om binnen te blijven. Zij tasten nog altijd in het duister over de reden voor de inval en hekelen het uitblijven van informatie. Het voedt de argwaan en angst in de buurt.

In besloten groepen op Facebook gaan berichten van omwonenden rond dat één van de mannen een bomgordel zou hebben gedragen en dat er wapens en explosieven in de woning zijn aangetroffen. De politie wil daar niets over zeggen en geeft aan vrijdag met meer informatie te komen. Burgemeester Marion Leurs van Stein wil niet reageren en noemt het „echt een zaak voor de politie.”

Geschrokken

Zaam Wonen, de corporatie die de binnengevallen woning verhuurt, zegt te wachten op officiële mededelingen van de politie. „Als wat we horen klopt, dan hebben we een probleem. Dan wordt er gehandeld in strijd met de huurovereenkomst en heeft dat gevolgen”, zegt directeur Karel Smitsmans die niet in detail treedt daarover. „Wij zijn net zo verrast en geschrokken als de buurt. We hebben nooit verontrustende signalen ontvangen over dit gezin.”

Tot diep in de nacht was de recherche bezig met onderzoek in de Crostolostraat in de Steinse wijk Nieuwdorp. Ook zouden volgens omwonenden een politiehond en een drone zijn ingezet bij de actie. De verdachten zitten in beperkingen en worden verhoord.