Biden kiest transgender als onderminister van Volksgezondheid

Levine (64) leidt momenteel als minister de strijd tegen het coronavirus in de staat Pennsylvania. Ze doceert ook pediatrie en psychiatrie. Ze leidde in het verleden een kliniek voor eetstoornissen.

Biden zegt dat diversiteit in zijn ploeg hoog in het vaandel staat. Hij noemt Levine zeer gekwalificeerd voor de baan. Ze gaat dienen onder de latino Xavier Becerra, procureur-generaal in de staat Californië die minister van Volksgezondheid wordt.

De komend president meldt dat Levine „het stabiele leiderschap en de essentiële expertise meebrengt die nodig zijn om mensen door deze pandemie te brengen. Ongeacht hun postcode, ras, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit of beperking. Ze is een historische en zeer gekwalificeerde keuze om het gezondheidsbeleid van onze regering te helpen leiden.”

