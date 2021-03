Oudste gorillavrouwtje Diergaarde Blijdorp overleden

Ⓒ Diergaarde Blijdorp

ROTTERDAM - De oudste in de Rotterdamse gorillafamilie in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is overleden. Het 48-jarige gorillavrouwtje Annette kwakkelde al een tijd met haar gezondheid door ouderdomsklachten, aldus het dierenpark. In het wild worden gorilla’s gemiddeld zo’n 35 jaar en in dierentuinen vaak ouder vanwege de veterinaire zorg, goede huisvesting en dagelijkse verzorging.