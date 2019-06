Vrouw in VS veroordeeld voor werven jihadisten

De vrouw bekende dat ze Facebook en andere platformen gebruikte om mensen in contact te brengen met leden van Islamitische Staat. Ⓒ Hollandse Hoogte

NEW YORK - Een 24-jarige moslimextremist die de Amerikaanse autoriteiten zou hebben misleid, is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Aanklagers eisten een celstraf van dertig tot vijftig jaar voor jihadistenwerver Umm Nutella, maar daar ging de rechter niet in mee.