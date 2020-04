Dierenambulance Utrecht redt 31 pulletjes

Veertien pulletjes kwamen uit een nestje waarvan de moeder was overleden. Tien anderen waren een put in gelopen. „Moeder snapte alleen niet dat we haar weer met de kleintjes wilde herenigen en ging er vandoor”, schrijft een medewerker van de dierenambulance in een Facebookbericht. De pulletjes zijn zaterdag naar de opvang gebracht.

Bij de derde melding zaten er zeven eendjes vast bij een sluis. Deze zijn uiteindelijk weer bij hun moeder op een veiligere plek losgelaten