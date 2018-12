Weinig rok op rokjesdag

De behaaglijke maart-zon verwarmt de terrassen op de Grote Markt in Den Haag. Korte mouwen, zonneklepjes, grote modieuze zonnebrillen en een paar bleke kuiten. Maar rokjes? Ze zijn er nog niet. En op de boulevard van Scheveningen lopen zelfs enkele stelletjes met dichtgeritste winterjassen aan. ,,Vind je het gek”, lacht de dertigjarige Marie met een witbiertje in haar hand. ,,Het is in de zon, uit de wind, nét lekker genoeg voor blote armen.” Ze draagt een zomerjurkje en een dikke zwarte legging. ,,Die gaat pas uit als ik daar zin in heb. Niet wanneer de radio zegt dat het rokjesdag zou zijn.”

Julia van 18 jaar denkt daar anders over. Ze is de enige die na een wandeltocht van een uur met rokje wordt gezien. ,,Gek”, vindt ze. ,,Het was toch rokjesdag? Dat las ik op internet.” En wie dat dan bepaalt, is de vraag. Ze moet lang nadenken. ,,Amsterdammers”, besluit ze uiteindelijk. ,,Daar zijn ze er volgens mij veel meer mee bezig, om die traditie in ere te houden. Ik luister braaf, maar dat is ook omdat ik mijn melkflessen nog wil bijkleuren voor het écht zo ver is.”

Amsterdam dus. Op naar het Vondelpark, waar ook weinig vrouwen zich aan het zomerse kledingstuk wagen. En dat is eigenlijk best te begrijpen: zelfs met lange spijkerbroek aan is het uit het zonnetje nét niet aangenaam genoeg. Laat staan met blote benen.

Maar is die hele dag dan zo’n Amsterdams fenomeen? ,,Het is iets van vieze mannen”, vindt Anna, die haar benen wil bijkleuren in het voorjaarszonnetje in het Vondelpark. ,,Ze maken er zo’n ding van dat men zich verplicht voelt een rokje aan te trekken, zodat zij zich kunnen verlekkeren.”

Een stukje verderop rookt een UvA-student een joint in haar joggingbroek. Ze was een groot fan van Martin Bril, en het gaat haar aan het hart hoe ’zijn feestdag om zeep wordt geholpen’. ,,Als hij zou weten dat zijn geesteskindje zo zou worden behandeld, zou hij zich zo vaak omdraaien in zijn graf dat je er stroom mee kan opwekken. Ik vind het gênant. Draag wat je wilt, en op gegeven moment komt die dag, die alleen Martin zo magisch kon vaststellen en omschrijven. Het is een ongrijpbaar fenomeen: komt ie vandaag niet, dan misschien wel pas over twee maanden. Wie weet.”

<h2>Alleen mini of midi</h2>Welk rokje moet dit seizoen aan om er een beetje up to date bij te lopen?

Gelukkig zorgt de mode-industrie ervoor dat we elk seizoen iets anders moeten én willen. Zo zagen we de afgelopen jaren veel maxirokken – een trend die hardnekkig standhield. Laten we het erop houden dat dit leuk is voor op Ibiza, maar niet in Nederland. Zeker gezien het feit dat er weer genoeg variatie en keuze is.

Zo kan de midirok dit seizoen absoluut nog door de beugel. Hoewel de geplooide versie al in de sale hangt bij ZARA, is deze nog steeds leuk voor de zomer.

De zogenaamde pencil midi, een strakke kokerrok tot de kuit, is geschikt voor op kantoor, maar kan ook zeker op straat als deze gecombineerd wordt met hakken en een capuchontrui.

De minirok komt ook dit jaar weer in alle soorten, maten en materialen. Zo is hij leuk in spijker, maar ook in vinyl (ja echt).

Voor vrouwen die zich ongemakkelijk voelen in minirok is er de skort. Dit minibroekrokje (de naam is een combinatie van skirt en shorts) lijkt van voren een rokje en is van de achterkant gezien een broekje.

