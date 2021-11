GL-wethouder boos over Zwarte Piet bij Voedselbank

Op een foto op de Facebookpagina van de Voedselbank poseren twee pieten met de duimpjes omhoog. Achter hen zit Sinterklaas achter een tafel, op een veilige 1,5 meter afstand. Kinderen konden de sint coronaproof een boks geven, een cadeautje in ontvangst nemen en het pand weer verlaten.

De twee pieten zijn zwart. „Ze konden zelf hun kleur kiezen”, zegt Jan Zwarts, die de dagelijkse leiding van de Ondiepse Voedselbank heeft. „Wij hebben geen oordelen, wij doen niet aan politiek.”

Maar wethouder Linda Voortman (GL) neemt haar portefeuille Diversiteit serieus. Maandagochtend reageerde ze op Twitter op een steunbetuiging van de PVV-fractie. „Goed dat Voedselbank Utrecht Sinterklaas viert, maar dan wel op een inclusieve manier zodat het voor alle kinderen een mooi feest is. Dat is dit dus duidelijk niet. Ik ga hierover in gesprek met de voedselbank.”

„Dat moet ze lekker doen”, zegt bestuurder Zwarts. „Maar ik zit als vrijwilligersorganisatie niet te wachten op dit soort geneuzel. Wij hebben geen oordelen en doen niet aan politiek.” Bovendien, stelt Zwarts, is het Utrechtse college van burgemeester en wethouders „net zo wit als hijzelf.”

Wat Zwarts meer dwars zit, is dat de gemeente Utrecht en de Voedselbank Utrecht een subsidierelatie hebben. „En de gever heeft altijd politiek iets in de melk te brokkelen.”

Geen opzet

De Utrechtse PVV gaat schriftelijke vragen stellen. Fractievoorzitter David Bosch verzekert dat er geen sprake is van een opzetje. „We waren blij verrast dat er nog Zwarte Pieten waren. Maar het was geen opzet een tweet van de wethouder te ontlokken, want dat zou over de rug van de Voedselbank gaan en dat wil ik niet.”

Bosch vreest dat de organisatie aangepakt wordt. „Mensen kunnen het gevoel krijgen dat de subsidie onder druk komt te staan als de wethouder aan je jasje gaat hangen.” Bovendien, stelt hij, zal een gesprek moeilijk worden als dat gaat op basis van ’een zelfopgelegde moraal’. „Zwarte Piet is niet verboden in de wet.”

„Het feit dat er op de foto zwarte pieten staan, ligt gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, niet voor de hand en daar spreken we ons ook over uit”, laat Voortmans woordvoerder weten. Maandagochtend is contact geweest met de Stichting Voedselbanken Utrecht (SVU). Daar heeft de wethouder aangekondigd in gesprek te willen met het bestuur over een ’inclusief’ Sinterklaasfeest.