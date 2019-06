Trump tergt Japan vlak voor bezoek

Het Amerikaans-Japanse Verdrag van Wederzijdse Samenwerking en Veiligheid is in 1960 gesloten. Trump ergert zich vaker hardop aan verdragen en afspraken waarbij de VS zich verplichten zich meer in te spannen dan andere ondertekenaars. Hij geeft ook af op het handelsoverschot dat Japan met de VS heeft.

Trumps felle politiek gericht tegen het handelsoverschot dat China heeft, speelt een hoofdrol in Osaka. De twee mogendheden zijn in een handelsoorlog verwikkeld. Trump heeft woensdag gedreigd met „nog meer forse tarieven” op Chinese exportartikelen als Washington en Peking niet nader tot elkaar komen.