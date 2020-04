Defensie breidt medische steun uit

De militaire zorgverleners gaan aan de slag bij ziekenhuizen in Arnhem, Beverwijk, Enschede, Den Haag, Delft en Alkmaar.

De krijgsmacht levert ook 75 veldbedden aan de kinderopvang in Assen. Dat is nodig omdat er in Drenthe meer kinderen door een moeilijke thuissituatie in 24-uursopvang verblijven.

Verder krijgt het ziekenhuis in Doetinchem vier anesthesie-apparaten van Defensie en levert de krijgsmacht verspreid over Nederland tientallen medische planners, die bijvoorbeeld helpen bij de verdeling van coronapatiënten.