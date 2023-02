Aantal schurftgevallen neemt na dip rond kerst weer toe

Sinds oktober 2021 komen er meer mensen met schurft bij de huisarts dan gewoonlijk. Het gaat met name om jonge mensen tussen de 15 en 24 jaar, aldus Nivel.

Eind vorig jaar steeg het aantal gevallen tot het hoogste niveau van de afgelopen jaren. Toen kwamen er in één week meer dan 40 op de 100.000 mensen met schurft bij de huisarts. Afgelopen week stond dat aantal op zo’n 36 op de 100.000 mensen. Schurft breekt vooral uit in studentenhuizen, oude panden en bijvoorbeeld onhygiënische hostels.

De onderhuidse beestjes worden overgedragen via huid-op-huid contact. Dat kan door gemeenschap te hebben, in iemand anders zijn of haar bed te liggen of door langere tijd tegen iemand aan te zitten op bijvoorbeeld een bank. Een behandeling is grondig en neemt weken in beslag.